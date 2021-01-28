«جمال الوجود».. معرض فن تشكيلي بثقافة شرم الشيخ

حرصًا من الهيئة العامة لقصور الثقافة على تنمية المهارات الإبداعية ونشر الوعى الفنى، نظم فرع ثقافة جنوب سيناء بقصر ثقافة شرم الشيخ معرض فن تشكيلي بعنوان "جمال الوجود" للفنانة التشكيلية أميمة أبوالنصر.افتتح المعرض المهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء، وغادة شلبي نائب وزير السياحة وبحضور اللواء محمود السولية رئيس مجلس المدينة ومدير عام الثقافة بجنوب سيناء، ولفيف من الجمهور، وأشاد الحضور باللوحات الفنية وبجمالها المتناسق، وتوجهوا بالشكر للفنانة منى أبوالنصر ولقصر الثقافة.جدير بالذكر أن المعرض يضم 30 لوحة فنية استخدم فيها "ألوان أكريليك وزيت على كانفاس"، وتعبر اللوحات عن رؤى جمالية للطبيعة بأسلوب يمزج بين الواقعية والتأثيرية والاسلوب التجريدى التعبيرى وتصور لوحات عن جماليات مدينتى.