فريق الصحة العالمية يبدأ مهمته لتتبع منشأ كورونا في الصين

خرج فريق من خبراء منظمة الصحة الدولية الخميس من الحجر الصحي في ووهان في الصين لبدء تحقيقهم الميداني حول منشأ جائحة «كوفيد-19»، في وقت طالبت واشنطن بتحقيق "واضح ومعمق" حول مصادر المرض الذي يواصل تفشيه في كل أنحاء العالم.بعد الخضوع لحجر صحي استمرّ أسبوعين في فندق في مدينة ووهان في وسط الصين، حيث ظهر الوباء منذ أكثر من عام، استقلّ أكثر من عشرة أعضاء في فريق منظمة الصحة العالمية، حافلة أقلتهم إلى منشأة أخرى تابعة لمنظمة دولية كبيرة.وأوضحت وزارة الخارجية الصينية أنه سيكون بإمكانهم المشاركة في ندوات والقيام بزيارات ميدانية. وتُعتبر هذه الزيارة بالغة الحساسية بالنسبة للنظام الصيني الحريص على أبعاد كل مسئولية عنه في أزمة الوباء.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي الأربعاء: إن الولايات المتحدة تدعم "تحقيقًا دوليًا يجب أن يكون في رأينا واضحًا ومعمقًا"، مشيرةً إلى أن واشنطن "ستقيّم مصداقية تقرير التحقيق عند انتهائه".ويبدأ التحقيق في وقت يصبح الوباء فتاكًا أكثر فأكثر، مع تسجيل عدد يومي قياسي جديد للوفيات بلغ أكثر من 18 ألفًا الأربعاء.في المجمل، تسبب الوباء بوفاة ما لا يقلّ عن2,17 مليون شخص وأصاب أكثر من 100,8 مليون شخص منذ أواخر كانون الأول ديسمبر 2019، بحسب حصيلة أعدّتها فرانس برس الخميس.واعتبر المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه الخميس أنه من المبكر جدًا تخفيف التدابير الصحية في أوروبا.وبحسب المنظمة، لا تكفّ النسخ المتحوّرة الجديدة من الفيروس عن الانتشار، فالنسخة البريطانية أصبحت منتشرة في 70 دولية فيما النسخة الجنوب إفريقية في 31 دولة.