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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سمير الأمير: مستخدمو المسودات الورقية باتوا أقلية الآن

الخميس 28/يناير/2021 - 06:24 م
سمير الأمير
سمير الأمير
نضال ممدوح
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قبل شهرين خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو" ملفا تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، يتعلق الأمر بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطا للناشر؛ هكذا يمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، من خلال تنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش. الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.

"الدستور" استطلعت آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب علي هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولي بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره٬ وغيرها.

وحول هذا الأمر قال الشاعر سمير الأمير: لقد توقف كتاب كثيرون عن استخدام الورق في الكتابة وأصبحت الكتابة باستخدام "الكي بورد" مباشرة، وقطعا كان للورق ميزة في تأمل ما كتب ومراجعته في أي مكان في الشارع وفي الحديقة وفي النادي، لكن أيضا ساهمت الكتابة الإلكترونية في تعويض هذه الميزة بيمزات أخري عديدة، كتغيير الخطوط وضبط الفقرات وأعداد الكتاب للطباعة بالشكل الذي، يرضي الكاتب، ومراجعة ما كتبه والبحث فيه عن اسم، أو كلمة واستبدال اسم باسم آخر في ثواني، والتدقيق اللغوي والنحوي بمنتهي السرعة باستخدام برامج ملحقة ببرامج "الوورد".

وأردف موضحا: لا يزال هناك من يستخدم المسودات الورقية ولكنهم أقلية ومعظمهم يعانون ويشتكون من أخطاء في قراءة ما يكتبون من جانب الناشرين في الصحافة أو في دور النشر، لقد كانت هناك أغنية باللغة الإنجليزية شهيرة نستمع إليها في الثمانينيات كلماتها تقول: "لقد قتل الفيديو نجوم الراديو" وهكذا تتطور الدنيا وتمضي الحياة قدما بمنطقها لا بمنطق الإرادات المنفردة، ولعل ما أفعله الآن من الإجابة علي الأسئلة مستخدما الموبايل أو الكمبيوتر يؤكد علي حقيقة أن الكتابة بالورقة والقلم هي في مرحلة احتضار ومرتبطة ببشر، من كبار، السن وربما ستنقضي الطريقة برحيلهم.

قطعا عندما أكون في مكان يتعذر فيه وجود كمبيوتر٬ يمكن استخدام الموبايل، لكن هذا لا يعني التوقف الكامل فقد استخدم القلم حتي في وجود الكمبيوتر لأي سبب، ولكن الكتابة الإلكترونية فرضت نفسها علي وأصبحت أكثر مناسبة لي بنسبة 99 ٪

عندي مخطوطات قديمة من قبل انتشار الكمبيوتر٬ وقطعا أعود إليها، وربما أعدت تدقيقها وفي هذه الحالة أنا مضطر لتدقيقها بالطريقة القديمة واستخدام القلم للشطب أو للإضافة تمهيدا لنقلها إلكترونيا في صيغتها الأخيرة.
سمير الأمير: مستخدمو المسودات الورقية باتوا أقلية الآن
سمير الأمير: مستخدمو المسودات الورقية باتوا أقلية الآن
سمير الأمير: مستخدمو المسودات الورقية باتوا أقلية الآن
سمير الأمير: مستخدمو المسودات الورقية باتوا أقلية الآن
سمير الأمير: مستخدمو المسودات الورقية باتوا أقلية الآن
سمير الأمير: مستخدمو المسودات الورقية باتوا أقلية الآن
سمير الأمير: مستخدمو المسودات الورقية باتوا أقلية الآن
سمير الأمير: مستخدمو المسودات الورقية باتوا أقلية الآن
سمير الأمير: مستخدمو المسودات الورقية باتوا أقلية الآن
سمير الأمير: مستخدمو المسودات الورقية باتوا أقلية الآن

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