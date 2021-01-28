رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع عدد ضحايا العاصفة «إلويز» إلى 21 في جنوب إفريقيا

الخميس 28/يناير/2021 - 05:59 م
ضحايا العاصفة إلويز
ضحايا العاصفة إلويز
وكالات
طباعة
ارتفع عدد قتلى العاصفة «إلويز» إلى 21 في أنحاء جنوب القارة الإفريقية بعدما أبلغت موزامبيق عن خمسة قتلى آخرين وإي سواتيني عن اثنين.

وكانت العاصفة إلويز جلبت إعصارًا عندما ضربت يوم السبت مدينة بيرا الساحلية وما حولها في وسط موزامبيق، وهي منطقة ما زالت تتعافى من إعصار إيداي المدمر في 2019، ثم تراجعت شدة الإعصار ليصبح عاصفة مدارية وتحركت نحو الداخل لتسبب أمطارًا غزيرة وفيضانات في جنوب القارة.

وتعرضت المنازل والبنية التحية في موزامبيق وزيمبابوي وإي سواتيني (سوازيلاند سابقًا) وجنوب إفريقيا لأضرار والمحاصيل للتلف، فيما شردت العاصفة عشرات الآلاف في موزامبيق خاصة بعدما أغرقت مساحات كبيرة من الأرض بالمياه.

قال أنتونيو بيليزا، نائب مدير المعهد الوطني لإدارة مخاطر الكوارث والحد منها في موزامبيق في تصريحات بثها التليفزيون المحلي "سجلنا إجمالًا 11 وفاة جراء الإعصار إلويز، كما تضرر 267 ألفًا في المنطقة وتمكنا من إجلاء 33191 من المناطق الخطرة".

وفي إي سواتيني، قالت الشرطة إن عدد القتلى ارتفع من اثنين إلى أربعة. وكانت جنوب إفريقيا قد أبلغت عن حالتي وفاة وزيمبابوي عن ثلاثة. وقتل واحد في مدغشقر قبل أن تضرب إلويز ساحل القارة.

موضوعات متعلقة

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

مقاطع جنسية شاذة.. تفاصيل صادمة فى تحرش «طبيب الدقى» بفنانين

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

الصور

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تحميل ملف قنوات ترددات النايل سات 2021.. تردد قناة إيجي بست الجديدة

اكتشاف ثانى زرافة قزمة في إفريقيا

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرقم القومي

امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021.. كل ما تريد معرفته

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

سهيرعبدالحميد تروي سيرة قصر «الأميرة خديجة» من «هبة» إلى مركز ثقافي

أمينة عبدالله: الكتابة بالورقة والقلم تشبهني وهي الأقرب إلي

سمير الأمير: مستخدمو المسودات الورقية باتوا أقلية الآن

افتتاح مبادرة «صنايعية مصر» بثقافة القليوبية