الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة رغم بيانات قاتمة للنمو والبطالة

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع، اليوم الخميس، متغاضية عن بيانات أظهرت انكماشا حادا جديدا للاقتصاد الأمريكي وتناميا في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 74 نقطة بما يعادل 0.24 بالمئة ليصل إلى 30377.19 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 خمس نقاط أو 0.13 بالمئة مسجلا 3755.75 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 52.7 نقطة أو 0.40 بالمئة إلى 13323.294 نقطة.