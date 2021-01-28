رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مفوضية نزع السلاح السودانية تبحث مع الاتحاد الأوروبي سبل التعاون

الخميس 28/يناير/2021 - 05:14 م
اللواء الركن عبدالرحمن
اللواء الركن عبدالرحمن عبد الحميد
أ ش أ
طباعة
بحث المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج بالسودان اللواء الركن عبدالرحمن عبد الحميد، مع سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم روبرت فان دن دوول، آفاق التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره.

وقال المفوض العام السوداني، في تصريح صحفي عقب لقائه سفير الاتحاد الأوروبي، اليوم، إنه قدم عرضا شاملا لعمل المفوضية وخاصة دورها في تنفيذ اتفاقيات السلام السابقة وكذلك المشروعات التنموية التي قامت بتنفيذها المفوضية للمجتمعات المضيفة والعمل مع المسرحين السابقين والسيطرة على الأسلحة.

وأضاف أن المفوضية أكملت جاهزيتها لتنفيذ ما يخصها في اتفاقية السلام السودانية بجوبا، منوها بالعلاقات المتميزة بين مفوضية نزع السلاح ووكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والاقليمية والوطنية ومساهماتهم في تنفيذ برامج مفوضية نزع السلاح.

من جانبه، أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بمفوضية نزع السلاح ودورها في تنفيذ اتفاقيات السلام ودورها المجتمعي البارز، مؤكدا الاستعداد التام لدعم جهود المفوضية في تنفيذ اتفاق السلام بجوبا خاصة وأن الاتحاد الأوروبي كان جزءا من العملية التفاوضية، وسيدعم تنفيذ كافة محاور الاتفاقية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر من منخفض جوي: الطقس سيكون شديد البرودة

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

مقاطع جنسية شاذة.. تفاصيل صادمة فى تحرش «طبيب الدقى» بفنانين

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

الصور

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

المؤلف التلفزيوني الأمريكي نورمان لير سيحصل على جائزة جولدن جلوب عن مجمل أعماله

تحميل ملف قنوات ترددات النايل سات 2021.. تردد قناة إيجي بست الجديدة

اكتشاف ثانى زرافة قزمة في إفريقيا

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرقم القومي

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

سهيرعبدالحميد تروي سيرة قصر «الأميرة خديجة» من «هبة» إلى مركز ثقافي

أمينة عبدالله: الكتابة بالورقة والقلم تشبهني وهي الأقرب إلي

سمير الأمير: مستخدمو المسودات الورقية باتوا أقلية الآن

إبراهيم المصري: الصفحة البيضاء على الكمبيوتر أيسر من الكتابة على الورق