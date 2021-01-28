جمارك الأقصر تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

تمكنت الوردية الرابعة بجمارك مطار الأقصر، برئاسة أحمد محمد عيسي، من ضبط محاولة تهريب كمية من الشَعر الطبيعى المستعار ومستحضرات التجميل.وأوضح البيان الصادر عن إدارة الجمارك أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران رقم MS 72، القاهرة- الأقصر، كونيكشن، اشتبه محمود سنى، مأمور جمرك، فى الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب م. ج نيجيرى الجنسية.وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى، بمعرفة محمد أحمد حسن مأمور الفحص، تحت إشراف الحسين على عبدالله مدير إدارة الفحص بالأشعة.وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من أحمد فارس ومحمود سني وحنان همام وولاء عبدالحق، مأمورى التفتيش، وعمرو حسانى بالأمن الجمركى، فتبين وجود 273 باروكة ووصلات شعر طبيعى مستعار و171 عبوة من مستحضرات التجميل.وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة 129 ألفا و938 جنيها مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.وقرر ياسين أحمد مصطفى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأقصر، اتخاذ الإجراءات القانونية.