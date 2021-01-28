بعد فوزها بـ«جولدن جلوب الفخرية».. من هي جين فوندا؟

احتفاءً بمسيرتها الفنية الطويلة فى السينما والتليفزيون، منحت رابطة الصحفيين الأجانب في هوليوود، الممثلة والناشطة الأمريكية "جين فوندا" جائزة فخرية "سيسل بي دوميل" عن مجمل أعمالها في حفل جوائز جولدن جلوب، المقرر عقده الشهر المقبل.وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتم منح جين فوندا، الجائزة الفخرية، خلال حفل توزيع جوائز جولدن جلوب فى 28 من فبراير المقبل، ولهذا نستعرض فى السطور التالية، من هي جين فوند؟- الممثلة الأمريكية جين فوندا من مواليد ديسمبر 1937، نشأتها كانت بمدينة نيويورك، الولايات المتحدة.-على الرغم من شهرتها فى عالم التمثيل إلا أن جين فوندا كانت كاتبة وناشظة سياسية وعارضة أزياء.-هي ابنة الممثل الأمريكي الراحل هنري فوندا، وشقيقة الممثل الراحل بيتر فوندا، الذى كان له تأثير كبير فى حياتها الفنية.-بدأت جين فوندا عملها الفنى فى عام 1960 على مسرح برودواي.- نالت شهرة كبيرة لدى الجمهور الذى أحبها فى فترة الستينيات في أفلام Barbarella وCat Ballou.-حصدت جائزتين من جوائز الأكاديمية (الأوسكار)، وسبع جوائز جولدن جلوب، كما حازت عدة جوائز أخرى.- قررت الاعتزال عن التمثيل في 1991، إلا أنها لم تستطع التوقف عن عملها الذى تعشقه، فعادت للتمثيل في 2005 وأدت دور "الحماة المتسلطة" في فيلم Monster-in-Law.-كان أحدث ظهور لها في المسلسل الكوميدي "ريس وفرانكي" الذي تنتجه منصة نتفليكس.- عرف عنها مواقفها السياسية، حيث أعلنت عن موقفها بدعم حملات معارضة لحرب فيتنام في السبعينيات وحرب العراق في 2003.- شاركت في احتجاجات أسبوعية تسلط الضوء على مخاطر الاحتباس الحراري، العام الماضي.