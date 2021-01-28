محافظ مطروح يشدد على إزالة الإشغالات ومنع الاستيلاء على الأرصفة

تفقد اللواء خالد شعب محافظ مطروح، اليوم الخميس، شارع الثانوية العسكرية وشارع عمر المختار بوسط المدينة، مشددًا على إزالة كافة الإشغالات بالشوارع والأرصفة حفاظا على حقوق المشاة وتيسير الحركة المرورية وعدم السماح لأصحاب المحال بتجاوز المساحة المخصصة لهم.ووجه محافظ مطروح لشرطة المرافق ومجلس المدينة والمرور بالمتابعة المستمرة ومنع أي إشغالات أو استيلاء على الأرصفة وفرض الغرامات والمحاضر اللازمة.وشدد محافظ مطروح على منع الدراجات البخارية (الترويسكل) من السير بشارع إسكندرية وطريق الكورنيش حفاظا على سلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية وظهور المحافظة بالمظهر الحضاري المشرف.