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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات روسية ليبية لحل الأزمة

الخميس 28/يناير/2021 - 05:40 م
عبدالهادي الحويج
عبدالهادي الحويج
محمد عمر
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التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة عبدالهادي الحويج اليوم يرافقه اللواء خيري التميمي مدير مكتب القائد العام وعضو لجنة 5+5 العسكرية ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط والدول الإفريقية نائب وزير الخارجية الروسي.

وأوضت الخارجية الليبية أن اللقاء في موسكو بحث آخر تطورات الوضع السياسي والميداني في ليبيا.

وأكدت مصادر مطلعة أن وفد الجيش الليبي والخارجية سلما رسالة خطية من المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي لمسؤول روسي رفيع.

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