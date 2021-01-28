محاضرات ثقافية وورش فنية بثقافة الفيوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بسنورس بمشاركة قسم الشباب والعمال بالفرع محاضرة بعنوان "الشباب وثورة يناير" ألقاها أحمد رمضان الذي تحدث عن الذكرى العاشرة لثورة ٢٥ يناير في مصر.كما نظم بيت ثقافة اطسا محاضرة بعنوان "دور رجل الشرطة في حفظ الأمن" حاضرها عويس معوض بمركز شباب منية الحيط الذي تحدث عن أهمية دور رجل الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار والتنمية، ونفذ نادي الطفل بالبيت ورشة حكي للأطفال بعنوان التعرف على الخضروات لنجاة شعبان بحضانة ديزني.نظمت مكتبة منية الحيط الفرعية محاضرة بعنوان "خطورة الإدمان على الشباب" حاضرها أحمد محمد الذي أشار إلى أن ظاهرة الإدمان كانت ولا تزال موضع اهتمام السلطات الحكومية والهيئات الصحية والاجتماعية لما لها من آثار خطيرة تدمر الفرد والأسرة والمجتمع، منها مشكلات صحية وبدنية ونفسية واقتصادية.ونفذت مكتبة جرفس الفرعية ورشة رسم بمناسبة ثورة يناير عبر فيها الحضور عن دور ثورة يناير وما أنجزته من الحفاظ على الوطن وتماسك شعبة مما جعل مصر قدوة بين دول العالم العربي، بجانب تجدد لقاء نادي أدب طفل المواهب حيث اجتمع مدرب النادي الشاعر عبد الكريم عبد الحميد مع رواد النادي بمكتبة الطفل بالقصر واستمع إلى كتاباتهم من قصائد وأشعار.