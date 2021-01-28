مستشفى الفرارة يستقبل قافلة طبية مجانية تضم 9 تخصصات

استقبل مستشفى الفرافرة المركزي اليوم قافلة جمعية الليدرز الطبية والتي تزور المحافظة خلال الفترة من ٢٨ وحتى ٣١ يناير الجاري لتوقيع الكشف الطبي وإجراء العمليات الجراحية وصرف العلاج بالمجان لأهالي مركز الفرافرة.وأكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن القافلة تضم تسعة تخصصات طبية هي (الأطفال - أنف وأذن - مخ وأعصاب - جلدية - جراحة عامة - نساء وتوليد - أمراض القلب - جراحة عيون - أسنان)، مشيرًا إلى أن القافلة تقوم أيضًا بتدريب أعضاء فريق التمريض بالمستشفى على إنعاش القلب وإسعاف حالات الإصابات الخطيرة.