الأمن يكشف مفاجأة في واقعة «عنتيلة المحلة»: بريئة والبلاغ كاذب

كشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، أن كافة التحريات الأمنية التي أجريت بنطاق فرع البحث الجنائي بدائرة قسم شرطة ثان المحلة عن عدم صحة البلاغ المقدم من جانب زوج ضد زوجته "طبيبة بيطرية" واتهامها بالزنا، وعدم التوصل لأي إدانات حيال ارتكاب الزوجة للفحشاء وممارسة الرذيلة.وتوصلت التحريات الأمنية، إلى أن الزوجين ارتبطا رسميا قبل 3 سنوات وعاشا معا بنطاق مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية فضلا عن عدم استقرار الزوجة بالمحلة وشهادة من يعرفها بحسن الخلق، حسب مصادر التحريات السرية التي عرضت على أعضاء النيابة العامة.وتابعت المصادر الأمنية، أن محامي وكيل الزوج قدم فيديو واحدا للنيابة والجهات المعنية للتحقيق لا يظهر فيه صور شخص بعينه، سعيا للضغط عليها وإبرائها من حقوقها الزوجية، فضلا عن تخبط الزوج في روايات لاتهامات متنوعة بتقديمه صورا ولقطات لزوجته مع زملائها بالعمل قبل زواجها به الرسمي قبل 3 سنوات، وهو ما اتضح في الصور بصغر المرحلة العمرية للزوجة عقب تخرجها وعملها بإحدى شركات الأدوية الخاصة.وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد فتحي مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بحدوث الواقعة وبدء استدعاء اطراف البلاغ.وأفاد الزوج في البلاغ الرسمي الذى حمل رقم 467 بقسم شرطة ثان المحلة، برغبته في إجراء تحليل DNA لإثبات نسب ابنهما له من عدمه بعد أن كشفت الصدفة عدة أفلام فيديو مخزنة على فلاشا للزوجة وهي تمارس فيها الجنس.وكشف الزوج في بلاغه، أنه تزوج منها منذ 3 سنوات، وخلال تلك الفترة كانت زوجه دائمة الخلافات والتشاجر معه وتركت شقة الزوجية وتوجهت لمنزل أسرتها وسط مطالب مالية مبالغ فيها ومساومته للعودة إليه من جديد.وأضاف الزوج في بلاغه، أنه في الفترة الأخيرة رفعت الزوجة دعوى تبديد قائمة منقولات الزوجية، وبعد فشل محاولات العيش معا، قرر أن يسلمها منقولاتها وإنهاء العلاقة الزوجية.