شبرا الخيمة تغرق في مياه الصرف الصحي.. والأهالي يستغيثون

غرقت شوارع منطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية في مياه الصرف الصحي والمجاري، تحديدا منطقة أم بيومي بشارع حلمي عبدالرازق بحي غرب، والتي شكى أهلها من غرق الشوارع في مياه الصرف الصحي واستغاثوا بالمسئولين والجهات المعنية لسرعة حل الأزمة.وقال عمرو محمد، أحد سكان المنطقة، إن الشارع شهد انفجار ماسورة مياه صباح اليوم وسرعان ما أدت لغرق الشارع بالكامل، معلقا "من فضل ربنا أن انهاردة إجازة وإلا كان حال الناس كلها وقف ومحدش عرف يروح شغله ومصالحنا وقفت".ومن جانبه أوضح شحاته سيد، أحد أهالي المنطقة، أن منطقة أم بيومي تحتاج لتطوير على كافة المستويات، خاصة منظومة الصرف الصحي والتي بين الحين والآخر تغرق الشوارع في المجاري ومياه الصرف.وطالب محمد، أحد سكان المنطقة، بسرعة تدخل المسئولين والجهات المعنية لحل الأزمة والنزول بعربات شفط المياه لعودة الحركة في الشارع من جديد.