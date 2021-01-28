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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

مجموعة نجا سعادة الجديدة لربيع وصيف 2021 بأسبوع الموضة الباريسي

الخميس 28/يناير/2021 - 05:05 م
مجموعة نجا سعادة
مجموعة نجا سعادة
سلمى بدر
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بدأ أسبوع الموضة بباريس رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتراجع المبيعات في عالم الموضة والأزياء، وقد أطلق مصمم الأزياء اللبناني العالمي "نجا سعادة" مجموعة الجديدة من الهوت كوتور لموسم فصلي ربيع وصيف عام 2021.

تحت عنوان "LAVIE" قدم نجا سعادة من خلالها تسعة عشر فستانا للسهرة وفستان زفاف، وعلى الرغم من تخليه عن مجال الطب الذي عمل فيه لأكثر من سبع سنوات ثم عمل في عالم الأزياء، ولكن مازال الطب يسيطر علي تصميماته في بعض الأحيان.

ففي مجموعته الجديدة "LAVIE" ترجم نجا سعادة فكرة مبتكرة مبنية على المادة الوراثية الـ DNA معتمدًا على الرموز الجينية في رسم وتطريز تصميماته وتنوعت بين الفساتين الطويلة بقصات عديدة مثل البرينسيس كت والميرميد والبنسييل مع فتحات مختلفة، وأيضًا الجامبسوت والـكااب المطرز والريش الذي تم استخدامه بأنواعه وألوانه المتعددة.

أما التصميمات فقد تميزت بالألوان الجريئة التي تراوحت بين الأحمر والأخضر الزمردي والأزرق الملكي والسماوي والليلكي، والأسود والأبيض والفضي والذهبي والبلاتيني وتدرجات لون البيج الحاضر بقوة في هذه المجموعة، وأخيرًا لون الـ"كوراي" أي المرجاني بتدرجات تعكس لون الجينات التي تمر بدرجات مختلفة لتأخذ في النهاية اللون الأحمر الدموي وقدم نجا فستان زفاف باللون الأبيض يحمل تطريزا باللون الزهري الفاتح.
مجموعة نجا سعادة الجديدة لربيع وصيف 2021 بأسبوع الموضة الباريسي
مجموعة نجا سعادة الجديدة لربيع وصيف 2021 بأسبوع الموضة الباريسي
مجموعة نجا سعادة الجديدة لربيع وصيف 2021 بأسبوع الموضة الباريسي
مجموعة نجا سعادة الجديدة لربيع وصيف 2021 بأسبوع الموضة الباريسي
مجموعة نجا سعادة الجديدة لربيع وصيف 2021 بأسبوع الموضة الباريسي
مجموعة نجا سعادة الجديدة لربيع وصيف 2021 بأسبوع الموضة الباريسي
مجموعة نجا سعادة الجديدة لربيع وصيف 2021 بأسبوع الموضة الباريسي
مجموعة نجا سعادة الجديدة لربيع وصيف 2021 بأسبوع الموضة الباريسي
مجموعة نجا سعادة الجديدة لربيع وصيف 2021 بأسبوع الموضة الباريسي
مجموعة نجا سعادة الجديدة لربيع وصيف 2021 بأسبوع الموضة الباريسي

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