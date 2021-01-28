طرح بوستر مبدئي لمسلسل «شقة 6»

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "شقة 6.. العين الثالثة" البوستر الدعائي المبدئي للعمل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.وتستعد الفنانة روبي لبدء تصوير دورها في المسلسل خلال شهر فبراير المقبل، وعقب انتهائها من تسجيل أغاني ألبومها الجديد التي أوشكت على الانتهاء منه لطرح أولى أغانيه بالتزامن مع عيد الحب.مسلسل "شقة 6" ينتمي لنوعية الإثارة والغموض والتشويق بأحداث تتصاعد حلقة تلو الأخرى، لتحبس أنفاس المشاهد العربي من خلال مباراة تمثيلية يقوم بها توليفة من نجوم مصر والوطن العربي، أبرزهم الفنانة روبي، الفنان شريف سلامة، الفنان الكبير صلاح عبدالله، الفنان محمود البزاوي، الفنانة رحاب الجمل، الفنانة هيا فياض، بالإضافة للفنان الشاب حمزة العيلي، والفنانة الشابة ملك قورة، وغيرهم.العمل سيناريو حوار كل من رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب، وإخراج محمود كامل الذي قدم مؤخرا فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكي، محمد فراج.