بولندا: إعادة فتح المدارس مطلع فبراير المقبل

قال وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي، إن بلاده تعتزم إعادة فتح المدارس بدءًا من الأول من فبراير المقبل مع الإبقاء على بعض القيود الاحترازية التي فرضتها الحكومة حتى 14 فبراير.وأضاف نيدزيلسكي - في تصريحات خلال مؤتمر صحفي حسبما ذكر راديو بولندا اليوم الخميس - أن وضع فيروس كورونا المستجد في البلاد يبدو مستقرًا حاليًا، لافتًا إلى مخاطر انتشار السلالات المتحورة من الفيروس.وكان عدد من أصحاب الأعمال قد حذروا من إفلاسهم، معلنين أنهم بصدد إعادة فتح مشروعاتهم التجارية بدءًا من فبراير، حال موافقة الحكومة أو رفضها.يذكر أن بولندا كانت قد فرضت حالة الإغلاق الكامل في 28 ديسمبر الماضي، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن فرض الحجر الصحي لمدة ع أيام للوافدين عبر وسائل النقل العامة.