رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

588 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

الخميس 28/يناير/2021 - 04:58 م
كورونا في الكويت
كورونا في الكويت
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة، و588 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفاة الى 958 حالة، والمصابين إلى 163 ألفا و450 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد- 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 46 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 9 آلاف و964 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونا و500 ألف و913 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، أمس الأربعاء، تسجيل 580 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات المصابين إلى 162 ألفا و862 حالة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

لوزنها الزائد.. طفلة تشنق نفسها فى الجيزة

الدليل على ملابسها.. تفاصيل محاولة اغتصاب فنانة داخل شقتها بالجيزة

عودة المخرج خالد يوسف إلى مصر قريبًا

الأرصاد تحذر من منخفض جوي: الطقس سيكون شديد البرودة

الصور

image description

جامعة دمياط تتقدم 221 مركزًا بتصنيف webometrics

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ أسيوط ورئيس قطاع مصانع الأسمدة يبحثان سير العمل وسبل التطوير

image description

كارنيه خريج.. نظام جديد بجامعة أسيوط

image description

عبدالعال مديرا لإدارة البداري التعليمية بأسيوط

الأكثر قراءة

«فلاشة فى المرتبة».. زوج يكتشف 40 فيلمًا إباحيًا لزوجته فى الغربية

مصادر قضائية: موقف خالد يوسف القانونى سليم.. ويمكنه العودة إلى مصر فى أى وقت

إصابة بسمة وهبة بشلل عضلى بسبب «حقنة فيلر»

الزمالك يحسم قرار احتراف مصطفى محمد ويحدد بديله

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالرقم القومي

امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021.. كل ما تريد معرفته

قفازات بيرني ساندرز تجمع 1.8 مليون دولار للمنظمات الخيرية

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم والاسم عبر موقع المصرية للاتصالات

أيام زمان

أصعب عامين فى حياة رياض القصبجى

«كيف أكون أمه وأنا قبلته 22 قبلة».. اعترافات مريم فخر الدين عن عبدالحليم

أنور إسماعيل.. أشهر تجار المخدرات في السينما مات بجرعة هيروين زائدة

«نجاة ضيعت حقها».. مأساة السندريلا سعاد حسنى مع عائلتها

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الشيخ طه
خالد عكاشة
خليفة الظواهرى.. القاعدة وإشكالية القيادة (3)
ماجد حبته
تحذيرات دافوس
صفوت البياضي
ليتنا نتعلم من تجارب الآخرين
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية وورش فنية بثقافة الفيوم

اليوم.. محاضرة «جولات حضرية» مع المخطط العمراني كريم إبراهيم

سهير المصادفة: إن المخطوطات لا تحترق

سعاد سليمان: من الصعب طرح الكتابة الأولى على القارئ العادي