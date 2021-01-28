588 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة، و588 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفاة الى 958 حالة، والمصابين إلى 163 ألفا و450 حالة.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبتت إصابتها بفيروس (كوفيد- 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 46 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 9 آلاف و964 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونا و500 ألف و913 مسحة.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت، أمس الأربعاء، تسجيل 580 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات المصابين إلى 162 ألفا و862 حالة.