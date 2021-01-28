توزيع 1104 جرعات من لقاح كورونا على مستشفيات المنوفية

أعلن الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم توزيع 1104 جرعات من لقاح كورونا اليوم على المستشفيات بالمحافظة، لتطعيم الأطقم الطبية، ضد الإصابة بالفيروس ضمن خطة وزارة الصحة وأنه جاري إرسال الجرعات لكافة مستشفيات المحافظة.وأكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة، أنه تم صرف 1104 جرعة من اللقاح على المستشفيات منها 248 لمستشفى صدر شبين الكوم، و303 لمستشفى العزل بالباجور، ولازال التسليم مستمر وفق خطة موضوعة من قبل المديرية بالتنسيق مع الوزارة لتوزيع على باقي المستشفيات.