مواطنون يستغلون إجازة 25 يناير وعيد الشرطة في «التسوق»

شهدت محال الملابس وأماكن التسوق تكدسًا وزحامًا شديدًا من قبل المواطنين الخميس، حيث استغل عدد من المواطنين إجازة ثورة يناير وعيد الشرطة للنزول للأسواق وشراء مستلزماتهم من المحال التجارية المختلفة.وأكد بعض المواطنين أنهم لم يتوقعوا هذا الزحام على المحال، اعتقادًا منهم أن يتم استغلال الإجازة في الراحة بدلًا من النزول للمحال، مضيفين أن هناك بعض العروض والتخفيضات على المنتجات.كما التزم عدد من المواطنين بارتداء الكمامات الطبية واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا، خاصة خلال تواجدهم في الأماكن المزدحمة.