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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

أفغانستان: ميركل شددت على ضرورة وقف إطلاق النار

الخميس 28/يناير/2021 - 05:41 م
ميركل
ميركل
أ ش أ
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أعلنت الرئاسة الأفغانية، اليوم، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عقدت، مساء أمس، محادثات مع الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، عبر تقنية الفيدو كونفرانس، أعربت خلالها عن قلق بلادها إزاء تصاعد أعمال العنف في أفغانستان، مُشيرة إلى أن هذا الأمر غير مقبول وأن الشعب الأفغاني يتعرض لضرر كبير في ظل مفاوضات السلام.

وذكرت الرئاسة الأفغانية، في بيانها الذي أوردته وكالة أنباء (خامة-ب رس) الأفغانية اليوم، أن ميركل شددت على ضرورة وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الجانبين ناقشا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تشمل عملية السلام الأفغانية، والأوضاع الإقليمية الراهنة.

كما أكدت المستشارة الألمانية دعم بلادها استقلال ورخاء أفغانستان، مُشددة على التزام برلين بمواصلة تقديم الدعم والمساعدة لكابول، وفتح المجال أمام الشركات الألمانية للاستثمار في أفغانستان، حسب البيان.

وأضاف البيان أيضًا أن الجانبين ناقشا المؤتمر المُرتقب لوزير دفاع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي من المقرر أن يُعقد شهر فبراير المقبل، ومدى أهميته وتأثيره على عملية السلام وقوات الأمن والدفاع الوطنى.

كما قدم الرئيس الأفغاني معلومات مفصلة عن خطط أفغانستان لتحقيق السلام والربط الإقليمي، وحرص أفغانستان على استخدام جميع الموارد لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مُقترحًا على ميركل إنشاء ممر جوي بين البلدين، بحيث يمكن تسهيل وصول المنتجات الأفغانية إلى ألمانيا.

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