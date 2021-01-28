بعد توقفه 7 سنوات وعودته للعمل.. مستشفى كفر شكر يستقبل أول حالة كورونا

استقبل مستشفى كفر شكر المركزي، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، أول حال مصابة بكورونا، خلال أول أيام عمل المستشفى كعزل مصابي كورونا، بعد توقف دام 7 سنوات، حيث جرى التشغيل التجريبي للمستشفى، وإنهاء كافة المشكلات التي كانت تعوق التشغيل.كان قد أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية صباح اليوم الخميس يرافقه اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر جولة تفقدية تفقد خلالها عددا من المشروعات بمدينة كفر شكر وشبرا الخيمة استهلها بتفقد مستشفى كفر شكر المركزي، لمتابعة الاستعدادات النهائية للتشغيل التجريبي واستقبال مرضى كورونا اليوم الخميس، بعد جهودا كبيرة بذلت لإتمام فرش المستشفى بالأجهزة الطبية اللازمة، وإنهاء كافة المشكلات التي كانت تعوق التشغيل، ومن أهمها معالجة تسريب المياه والسقف وغرف الكهرباء، وأخيرا توفير حصة أكسجين دائمة للمستشفى.وأكد محافظ القليوبية في بيان له اليوم الخميس، على بداية التشغيل التجريبي اليوم لاستقبال مرضى ومصابي كورونا، وتخصيص غرف عزل لهم، مشيرًا إلى أن المستشفى سيكون مركزا كبيرا لتلقى لقاح كورونا لخدمة مرضى المحافظة والمحافظات المجاورة.ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح، والتطهير والتعقيم المستمر وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.يذكر أن مستشفى كفر شكر المركزي، يعد ضمن مبادرة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروع القومي لإحلال وتجديد عدد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، ويوجد بمحافظة القليوبية خمسة مستشفيات من بينها مستشفى كفر شكر المركزي يتم العمل على إنشائها وإحلالها وتجديدها، ضمن المبادرة بتكلفة تصل إلى 1.091 مليار جنيه، والتي تشمل مستشفيات قها المركزي والخانكة المركزي والقناطر الخيرية المركزي وطوخ المركزي.وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء محطة مرشحة بقرية المنشأة الكبرى بكفر شكر، بطاقة 45 ألف م3يوم بتكلفة تصل لـ220 مليون جنيه، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالمحطة، ودخولها الخدمة منتصف العام الحالي، لخدمة نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز كفر شكر، وشدد المحافظ على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في أقرب وقت.ثم توجه المحافظ لحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة أعمال إنشاء مشتل مقام على مساحة 1200م2 يحتوى على 2000 شجرة على ترعة الإسماعيلية بعد رفع أكثر من 1500 طن من القمامة ومخلفات المباني ويأتي ذلك بعد حملات مكبرة على مدار أربعة أيام متتالية لإزالة تراكمات القمامة، وذلك في إطار توجيهات المحافظ بتوفير جو صحي لمواطني المنطقة.