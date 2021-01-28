«مياه بني سويف»: توقف محطة الأكاديمية لحدوث كسر بالخط الرئيسي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الخميس، توقف محطة مياه الأكاديمية بشرق النيل، لحدوث كسر بالخط الرئيسي المغذي للمنطقة الصناعية وبعض المناطق التابعة لقرية العلالمة بشرق النيل.وكلف اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، رئيس قطاع التشغيل والصيانة بسرعة الانتهاء من إصلاح الكسر وإعادة تشغيل المحطة، بعد أن حدث كسر بالخط الرئيسي الخارج من محطة مياه الأكاديمية، والذي دفع الشركة لتوقف المحطة لتتمكن من الإصلاح.ونوهت الشركة بإصلاح هذا العطل منذ قبل حتي تتمكن المناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم من المياه، وتعتذر شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عن هذا العطل الخارج عن إرادتها، وأن الشركة ستبذل قصاري جهدها لسرعة الانتهاء من الإصلاح وإعادة تشغيل المحطة.