«سائل منوي على ملابسها».. تفاصيل محاولة اغتصاب وسرقة فنانة في شقتها بحدائق أكتوبر

كشفت الفنانة «عبير. أ» تفاصيل محاولة اغتصابها داخل شقتها في حدائق أكتوبر في تحقيقات النيابة العامة.وقال «عبير.أ» إنها قرابة الساعة العاشرة مساء أمس، فوجئت بشخصين يطرقان باب شقتها ويخبرانها أنهما من شركة الغاز ويريدان مراجعة العداد وفور سماحها لهما بدخول الشقة قاما بمهاجمتها وتقييد حركتها والاستيلاء على مبلغ 65 ألف جنيه ومصوغات ذهبية وإكسسوارات.وأضافت المجني عليها أن المتهمين حاولا اغتصابها بعد تمزيق ملابسها، لكنها قاومتهما، وصراخها دفعهما للهرب قبل الإمساك بهما، ثم أبلغت قسم الشرطة، وقالت إن أحدهما كان يخفي وجهه بكمامة.وعقب نجاح الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين، تبين أن أحدهما سمسار يدعى «إبراهيم» 40 عامًا، وقال إنه كان متوجهًا لمعاينة شقة عرضتها سيجة على موقع شهير، وعندما واجهه فريق البحث بكاميرات المراقبة التي رصدت دخوله رفقة 2 آخرين ثم خروجه بمفرده اعترف بتخطيطه لسرقة المجني عليها.وأضاف المتهم أنه خطط للواقعة لعلمه بإقامة المجني عليها بمفردها وامتلاكها لأموال، فاتفق مع أخيه «سائق» وعديله «مدير مطعم» وقاما بتنفيذ الجريمة وحاول أحدهما اغتصابها إلا أنها تصدت له.يذكر أن الواقعة بدأت بسماع أفراد أمن المدينة السكنية لأصوات صرخات سيدة، وبالانتقال إلى مصدر الصوت تبين وجود المجني عليها داخل شقتها في حالة إعياء، فقاموا بتحرير بلاغ بالواقعة، وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية، التى أجريت بإشراف اللواء محمد عبدالتواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المجني عليها تعرضت لمحاولة اغتصاب على يد 3 وسرقة محتويات وأموال من شقتها.وبتكثيف الجهود ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الجريمة توصلت أجهزة الأمن برئاسة اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية لهوية المتهمين، وتم إجراء الأكمنة اللازمة لهم وضبطهم.وشرحت التحريات أن الواقعة بدأت بقيام 3 أشخاص بالدلوف إلى شقة المجنى عليها منتحلين صفة عمال في شركة الغاز، وعقب دخولهم قيدوها وحاولوا تجريدها من ملابسها والتعدي عليها جنسيًا إلا أنها قاومتهم، فقاموا بسرقة مصوغاتها الذهبية ومبلغ مالي وفروا هاربين.وعقب ضبط المتهمين تبين أنهم سمسار سيارات وأقاربه، كانت المجني عليها قد سبق لها وأن تعاملت معهم في عقود سيارة، وأنهم علموا بأنها ميسورة الحال فخططوا لسرقتها.وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمسرح الجريمة، وكذلك ملابس المجني عليها التي كانت ترتديها وتحتوي على السائل المنوي لأحدهم، وأمر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.