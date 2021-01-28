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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الرئيس العراقي يؤكد رفع مستوى التعاون مع الأردن

الخميس 28/يناير/2021 - 04:47 م
برهم صالح
برهم صالح
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أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، تطلع بلاده لبناء علاقات متطورة ورفع مستوى التعاون مع الأردن في المجالات كافة؛ خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأوضحت الرئاسة العراقية- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس- أن صالح التقى، في قصر السلام ببغداد، رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، بحضور وزيري خارجية البلدين؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد أهمية متابعة التنسيق الثلاثي بين العراق والأردن ومصر؛ لبناء علاقات تعاون استراتيجية قائمة على المصالح المشتركة، لمجابهة تحديات الإرهاب والتطرف، وتخفيف التوترات والأزمات الإقليمية، فضلا عن خلق منظومة للسلام والاستقرار بالمنطقة.

وأعرب عن تطلعاته لدفع أطر التعاون الثنائي بين البلدين، والانطلاق نحو آفاق أوسع عبر تعزيز التفاهمات والبروتوكولات المتفق عليها بين البلدين.

من جهته.. نقل رئيس الوزراء الأردني تحيات الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس العراقي، وسلّمه رسالة خطية من الملك عبدالله الثاني، فيما حمّل صالح، رئيس الوزراء، تحياته إلى الملك عبدالله.

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