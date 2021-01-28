شفاء 648 حالة من كورونا فى الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، عن شفاء 648 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 156 ألفًا و387 حالة.وأضاف وزير الصحة الكويتي- في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ648 بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين.وكان وزير الصحة الكويتي قد أعلن، أمس الأربعاء، عن شفاء 436 حالة من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 155 ألفًا و739 حالة.