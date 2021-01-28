تدريب جوي مشترك بين القوات السعودية والأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، انطلاق مناورات التمرين المشترك الثالث بين القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية، أمس الأربعاء، حيث شاركت القوات الجوية السعودية بمقاتلاتها "إف-15إس أي" فيما شاركت القوات الأمريكية بالقاذفة الإستراتيجية "بي 52 ومقاتلات إف 16".وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان لها اليوم الخميس، أن هذا التمرين يهدف لرفع أعلى درجات الاستعداد ويساهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي لتوحيد العمل المشترك لتحقيق الأمن والسلام.وفي وقت سابق، أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية، اليوم، اختتام أعمال مناورات تمرين "المدافع البحري المختلط 21" بمشاركة القوات البحرية الأمريكية وقانصة الألغام البريطانية.