نائب «الشيوخ» بالإسكندرية: مشروع تطوير 1500 قرية يغير واقع مواطنيها

أكد المهندس سامح الشيمي عضو مجلس الشيوخ بالإسكندرية، على أن المشروع القومي الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا تطويرًا شاملًا يعد استكمالا لإنجازات الدولة المصرية التي تساعد على استقرار وتصاعد معدل تحسن الاقتصاد والنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري وتوفير الخدمات الأساسية له.وثمن النائب خلال تصريحات صحفية اليوم، توجيهات الرئيس السيسي بتنفيذ مشروع التطوير والذي يشمل ١٥٠٠ قريه في نطاق ٥٠ مركز ومدينه داخل مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أهميه المشروع في تغيير واقع حياة أهالي القري والتأكيد علي حقهم في حياة كريمة لانهم الأحق بالتطوير مشيرًا إلى أن أولويات القيادة السياسية دائما هي المواطن المصري، وتوفير حياه كريمة له من خلال تطوير البنية التحتية لهذه القري والخدمات الأساسية لهم، كمياه الشرب، والكهرباء، والصرف الصحي وتطوير الوحدات الصحية، والمنشآت، التعليمية، ورصف الطرق وغيرها للارتقاء بمستوي معيشه المواطنين.كما أكد «الشيمي» علي أن هذا المشروع سيساهم في خلق وتوفير فرص عمل للمقاولين المحليين وتشجيع وتحسين الاقتصاد المصري بالإضافة إلى الاستفادة من الصناعة المحلية من خلال الاعتماد علي المصانع المصرية في ظل ظروف جائحة كورونا.