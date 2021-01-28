«بالصفارة».. منظومة جديدة لجمع القمامة بشوارع الإسكندرية

أعلنت شركة نهضة مصر، المنوط بها أعمال إدارة منظومة النظافة بالإسكندرية، إحدى الشركات التابعة للمقاولون العرب، بدء تدشين تطبيق منظومة جديدة لجمع المخلفات بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وهى "الجمع السكني بالصفارة"، حيث يتم مرور سيارات ومعدات الشركة في بعض الشوارع وإطلاق صافرات التنبيه لأهالي المنطقة ويقوم المواطن بتسليم القمامة للعمال بالأسفل.وقال محمد عبداللطيف، مدير عام الشركة، إنه منذ تولي المهمة يسعى لإشعار المواطنين بالتغير الحقيقي والجذري للمنظومة، مضيفًا أنه كلف قطاع النظافة الحضارية والخدمات المميزة برئاسة إبراهيم كمال، بالبدء في تطبيق المنظومة الجديدة على كافة المستويات، سواء مناطق راقية أو متوسطة أو شعبية دون تميز.وأكد أن العقد الحالي مع محافظة الإسكندرية لا ينص على هذه المنظومة، لكن الشركة تسعى للتطوير وتقدم هذه الخدمة مجانًا دون أي أعباء مالية إضافية على المواطنين، بالتعاون مع المحافظة.وتابع أن الشركة بدأت فعليًا في تطبيق المنظومة الجديدة في العديد من شوارع وأحياء عروس المتوسط وأنها ستنجح حال تعاون المواطنين، حيث إنهم أساس نجاح المنظومة بتعاونهم والتزامهم بالتوقيتات المحددة بكل شارع داخل حيز تنفيذ التجربة الجديدة، لافتًا إلى أنها قيد التجربة الأولية ببعض الشوارع وليس بعموم محافظة الإسكندرية.قال أحمد شحاتة، مدير المركز الإعلامي للشركة، إن المنظومة الجديدة تعمل على الحد من انتشار ظاهرة النباشين وبقاء الشوارع نظيفة لأطول فترة ممكنة، مؤكدًا أن الشركة تناشد أهالي المناطق التي ستطبق فيها هذه المنظومة للتعاون وتسليم أكياس القمامة للعاملين بالشركة فقط؛ حفاظًا على نظافة شوارعهم.