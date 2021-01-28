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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الفنان رضا خليل: معرض «تعايش» يمزج الواقع بالحلم والذكريات

الخميس 28/يناير/2021 - 04:22 م
رضا خليل
رضا خليل
نضال ممدوح
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يحتضن جاليري آرت كورنر بالزمالك٬ في السادسة من مساء الأحد المقبل٬ افتتاح المعرض الثنائي "تعايش" بمشاركة كلا من الفنانين: رضا خليل٬ وفتحي علي.

وعن المعرض قال الفنان رضا خليل في تصريحات خاصة لــ"الدستور": معرض "تعايش" هو معرضنا السنوي لعام 2021 ويأتي المعرض في وسط ظروف خاصة بنزول الجائحة حيث اتخذنا اجراءات وقائية لم نعتاد عليها وأدركنا كم الحرية التي كنا ننعم بها قبل الجائحة وكان الجلوس في المرسم وعمل اللوحات ضرورة لمحاولة التغلب علي صعوبة الواقع وفقد الأحباب.

وأردف خليل: ومن هنا كان البحث عن معني الصداقة الحقيقية التي استمرت أكثر من ثلاثين سنة حيث بدأنا خطواتنا في الفن كشابان كلهما أمل وثقة في الفن وقيم الحق والجمال وبرغم صعوبة الطريق إلا أننا حاولنا أن يصنع كل منا عالمه الخاص بصدق وحميمية وإخلاص.

ومعرض "تعايش" يدور حول رؤية كل منا لعالمه ويمتزج الواقع والحلم والذكريات في إطار رصين يعكس قيم التكوين والتصوير. ويركز المعرض علي الإنسان في أوقات مختلفة ولحظات خاصة جدا.وتعايش هو دعوة للإنسان علي التمسك بإنسانيته وهو دعوة للأمل والثقة في قيمة الصداقة والحب والصمود.

يقدم الفنان رضا خليل عدد 20 لوحة تتمحور حول المرأة والمجتمع وبعض اللوحات تتناول الأحلام والذكريات الشعبية القديمة.

ويقدم الفنان فتحي علي عدد 20 لوحة بين الذكريات الشعبية وعالم المهرج وغيرها من الموضوعات.

أسلوب المعرض هو الواقعية التعبيرية بخامات الألوان الزيتية والمائية والأكليريك.

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