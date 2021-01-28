الرئيس التنفيذى: طرح البورصة السعودية للاكتتاب العام خلال عامين

قال الرئيس التنفيذي للبورصة السعودية تداول اليوم الخميس، إن خطط طرح البورصة للاكتتاب العام سَتُعلن خلال العام الحالي.وأبلغ خالد الحصان "رويترز" على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار أن جدولًا زمنيًا للطرح الأولى سيتوافر هذا العام، مضيفًا أن الإدارج قد يحدث في غضون عامين.