«جيمي تشو» تطرح المجموعة الجديدة لموسم فصلي الربيع والصيف 2021

قدمت العلامة التجارية العالمية "جيمي تشو" حملتها الإعلانية لمجموعتها الجديدة لموسم فصل الربيع وفصل الصيف لعام 2021، في باريس مدينة الاحلام.قامت بتصوير الحملة الفنانة العالمية وعارضة الأزياء الفرنسية "شارون أليكسي،" وقدمتها بطريقة جديدة بمثابة ملحمة عصرية للاحتفال بقدوم فصل الربيع الذي يمثل الدفء وفصل الصييف الذي يمثل الحيوية والإنطلاق.ونجحت عدسة المصور الايطالي العالمي"تيم إلكاييم" في إبراز روح الحيوية والثقة التي تميزت بها إطلالة شارون خلال تصوير الحملة وإبراز الإطلالات الواثقة المنطلقة التي تتميز بها جميع عميلات جيمي تشو.جاءت المجموعة الجديدة بتشكيلة عديدة من الألوان من الأبيض والتايجر والبوت الطويل الكريمي في أسود والهاف بوت الأسود بالاستراس الأبيض والحذاء الفلات باللوون الأوف وايت مزين بحزام من اللؤلؤ.