محافظ بورسعيد يستعرض مشروع شارع شباب بورفؤاد

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الخميس، الدكتورة أمل عصفور عضو النواب، وعمرو الشافعي أمين الحزب الشعب الجمهورى، بديوان عام المحافظة، وذلك لمناقشة مقترح مشروع شارع شباب بورفؤاد، والمقرر إقامته في المنطقة التي تقع بين الاكاديمية البحرية وقرية المرجان والذي يستهدف استغلال الموارد المتاحة في تشغيل الشباب من خلال تحويل الحاويات لعدد من المشروعات في شتى المجالات منها الأغذية والمشروبات وكافة المشروعات الصغيرة التي تتناسب مع طبيعة محافظة بورسعيد السياحية والتجارية، وذلك بحضور الدكتور تامر أنور الأمين المساعد للتنظيم.وخلال اللقاء، استمع محافظ بورسعيد لكافة الجوانب المتعلقة بالمشروع ومدى أهميته فى تحقيق مزيد من فرص العمل لأبناء بورفؤاد تماشيا مع خطة المحافظة لتوفير الآلاف من فرص العمل فى كافة المجالات، مؤكدا ترحيبه الكامل بالمشروع والذى يتحقق بالتوازى مع المشروعات الصناعية الصغيرة التى توفرها المحافظة للشباب لمساندتهم فى إنشاء المشروعات الذاتية تحقيقا لأحلامهم، لافتا أننا نقدم كافة الدعم لهذه المشروعات الشبابية.ويعتبر الشارع ممشى سياحى للأسر والعائلات ويستهدف الشارع خلق وتوفير فرص ومجالات عمل للشباب من خلال إقامة عدد من المشروعات الصغيرة الهادفة للربح والتى ستعمل على تشغيل الشباب بالإضافة للدور الأساسى للمشروع فى جذب السياحة الداخلية لبورفؤاد.وقدمت النائبة مقترحا لمشروع متكامل من حيث توفير الحاويات وتجهيزها وكذلك التدريب والتمويل والتشغيل لخلق فرص عمل غير تقليديه للشباب.