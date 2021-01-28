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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

لعرضه منتصف فبراير.. هنا الزاهد تكثف تصوير «حلوة الدنيا سكر»

الخميس 28/يناير/2021 - 04:55 م
حلوة الدنيا سكر
حلوة الدنيا سكر
دعاء عبد المقصود
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أوشكت الفنانة هنا الزاهد على الانتهاء من تصوير أحداث مسلسلها الدرامي الجديد "حلوة الدنيا سكر"، الذي يعد أول بطولة مطلقة لها في الدراما التليفزيونية.

ويواصل المخرج خالد الحلفاوي مونتاج حلقات العمل خلال هذه الفترة بالتزامن مع التصوير لتسليمها لقناة dmc، استعدادا لعرض العمل على شاشتها، حيث تقرر عرضه في منتصف شهر فبراير المقبل.

وجهزت الجهة المنتجة لمسلسل "حلوة الدنيا سكر" الحلقات الأولى من العمل، تمهيدًا للعرض، وهو من نوعية الأعمال 45 حلقة.

وتكثف الفنانة تصوير المشاهد في العمل الذي تدور فكرته في إطار اجتماعي كوميدي، وهو عبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجودها في جميع القصص.

وترجع فكرة المسلسل للكاتب يسري الفخراني، وإخراج العمل خالد الحلفاوي، ويشارك في قصصه المختلفة عدد من الفنانين وضيوف الشرف، منهم محمد كيلاني، ومحمود عبدالمغني، ومحمدج عادل، ومحمد الشرنوبي، وحنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عزالعرب، وبسنت النبراوي.

و"حلوة الدنيا سكر" مكون من 9 حكايات منفصلة، وكل حكاية تدور في 5 حلقات بأبطال مختلفين، والعمل من إنتاج شركة «4k media» للمنتج كريم أبوذكري، بمشاركة شركة «سينرجي»، ويعرض على إحدى شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية بداية 2021.
لعرضه منتصف فبراير.. هنا الزاهد تكثف تصوير «حلوة الدنيا سكر»
لعرضه منتصف فبراير.. هنا الزاهد تكثف تصوير «حلوة الدنيا سكر»

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