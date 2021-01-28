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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«أونروا» تعتزم إعادة فتح مدارسها بقطاع غزة فبراير المقبل

الخميس 28/يناير/2021 - 04:32 م
أونروا
أونروا
وكالات
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا)، اليوم الخميس، أنها تعتزم إعادة فتح مدارسها بقطاع غزة في فبراير المقبل، بعد توقف دام نحو 5 أشهر، بسبب تفشي فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19).

وقال رئيس برنامج التربية والتعليم بالهيئة الأممية فريد أبوعاذرة، في بيان صحفي، إن الفصل الدراسي الثاني سينطلق في الأسبوع الثالث من شهر فبراير المقبل.

وأضاف أبوعاذرة، أن الدراسة ستكون وفقًا للدوام الاعتيادى، كما كان الأمر في السابق وليس إلكترونيًا، وفقًا لتطورات الحالة الصحية في القطاع، مبينًا أنها ستكون بواقع ثلاثة أيام أسبوعيًا، وسيتوزع الطلاب على مجموعتين.

وأوضح أن الجهات المختصة بالوكالة ستستمر بمراقبة الوضع الصحي عن كثب، لاتخاذ القرار باستمرار التعليم الحضوري بالمدارس عن غيره.

ودعا جميع العاملين في البيئة المدرسية إلى اتخاذ جميع الإجراءات الصحية المتبعة من "لبس الكمامات والنظافة الشخصية والتباعد الجسدي للحفاظ على بيئة آمنة"، مؤكدًا أنه سيتم أخذ إجراءات إدارية بحق غير الملتزمين بالإجراءات والبروتوكول الصحى.

وأشار إلى أن البروتوكول الصحي المعتمد سيبقى سارى المفعول خلال الفصل الدراسي الثاني، فيما يخص فتح وإغلاق الشعب الدراسية والمدارس.

وذكر أن دوام الهيئات الدراسية والإدارية سيبدأ الأحد القادم من أجل متابعة الاختبارات النهائية والشهادات وجميع القضايا المتعلقة بانتهاء الفصل الدراسي الحالى والتحضير للفصل الدراسى الثانى.

وكانت (أونروا) قد أغلقت كل مدارسها نهاية أغسطس الماضى فى إطار الإجراءات الوقائية والصحية، للحد من تفشي فيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) بعد أن سجلت أولى حالات داخل القطاع في ذات الشهر.

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