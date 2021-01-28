برلماني: وجود تكتل برلماني للرد على الأكاذيب يغلق الباب أمام المتربصين بمصر

قال المستشار عصام هلال عفيفي، عضو مجلس الشيوخ والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن وجود تكتل برلماني للرد على الأكاذيب التي تنشر ضد حالة حقوق الإنسان في مصربصفة مستمرة، سيغلق الباب أمام المتربصين بالدولة المصرية.وأضاف هلال، في تصريح لـ«الدستور»، لابد أن تكون مهام التكتل النيابي عقد لقاءات مباشرة مع برلمانات وحكومات العالم وكذلك المنظمات الحقوقية من خلال لقائهم في الخارج أو دعوتهم داخل البرلمان المصري ومناقشتهم حول التقارير التي يصدرونها وتوضيح الحقائق لهم.