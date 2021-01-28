سعر سلة خامات «أوبك» يرتفع إلى 55.31 دولار للبرميل

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الخميس، أن سعر سلة خاماتها ارتفع، أمس الأربعاء، 44 سنتًا ليصل إلى 55.31 دولار للبرميل، مقابل 54.87 دولار للبرميل، يوم الثلاثاء.وذكرت نشرة وكالة أنباء (أوبك) أن المعدل السنوى لسعر السلة للعام الماضى بلغ 47ر41 دولار للبرميل.ولا تزال أسعار النفط تتأثر بفرص الإقرار السريع لتحفيز اقتصادى جديد فى الولايات المتحدة بعد تولى الرئيس جو بايدن، السلطة.