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الخميس 28 يناير 2021 الموافق 15 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد حبس نجل رجل الأعمال الشهير المتهم بدهس مهندسة سهل حشيش

الخميس 28/يناير/2021 - 04:15 م
المجني عليها
المجني عليها
علي عواد
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أمرت النيابة العامة، اليوم الخميس، بتجديد حبس نجل أحد كبار رجال الأعمال بالغردقة، وذلك بتهمة القتل الخطأ، عقب تورطه في دهس ووفاة مهندسة، بطريق سهل حشيش جنوب مدينة الغردقة، وذلك أثناء عودتها من عملها إلى مقر إقامتها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن البحرالأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أدى إلى وفاة مهندسة وإصابة شاب، في حادث سيارة بعد أن صدمهما شاب في حالة سُكر وتحت تأثير مخدر، حيث لقيت الفتاة مصرعها على الفور، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم نجل رجل أعمال شهير وصاحب مجموعة منتجعات سياحية شهيرة بالغردقة.

وبإجراء التحقيقات والتحريات والتحاليل اللازمة للمتهم تبين أن المتهم يدعي "ه. ك. أ"، كان يقود سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المخدرات وعكس الاتجاه بطريق سهل حشيش الخارجي، وتسبب في وفاة مهندسة تُدعي "ماري إسكندر"، واصابة سائق يعمل بإحدى شركات النقل والتوصيل بسيارته الخاصة، وتحرر محضر بالواقعة جنح أول الغردقة، وتم حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

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