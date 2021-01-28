سول تدعو بيونج يانج وواشنطن للتوصل إلى اتفاق لنزع السلاح النووي

أعلن رئيس وزراء كوريا الجنوبية تشونج سي-كيون، اليوم الخميس، أنه يتعين على كوريا الشمالية والولايات المتحدة السعي للتوصل إلى اتفاق مبدئي حول نزع السلاح النووي يتضمن وقف نشاط بيونج يانج مقابل تخفيف العقوبات.وقال رئيس وزراء كوريا الجنوبية لوكالة"رويترز": "إن هناك حاجة إلى تفكير خلاق وحوافز متبادلة لاستمرار المفاوضات والحيلولة دون انهيارها مرة أخرى".وتعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال أول قمة جمعتهما عام 2018، ببناء علاقات جديدة والعمل من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، إلا أن قمتهما الثانية والمحادثات التي تلتها كان مصيرها الانهيار.وكانت كوريا الشمالية قد عرضت تفكيك مجمعها النووي الرئيسي مقابل رفع عقوبات الأمم المتحدة عنها، لكن واشنطن قالت إنه يجب على بيونج يانج أيضا تسليم أسلحتها النووية.وقال تشونج "يمكننا أن نبدأ بتجميد جميع الأنشطة النووية وتقليص بعض برامجها، سيكون من الأفضل إذا تمكنا من التخلص منها كليا وبشكل نهائي، إلا أن ذلك ليس سهلا وسنحتاج إلى بديل".ولم تعلن الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن عن سياستها حيال كوريا الشمالية، لكن بايدن قال في مناظرة رئاسية في أكتوبر الماضي، إنه لن يجتمع بكيم إلا إذا وافق على "تقليص" القدرات النووية لبلاده.