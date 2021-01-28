الأمم المتحدة: قطاع السياحة العالمي خسر 1300 مليار دولار في 2020

خسر قطاع السياحة العالمي 1300 مليار دولار في 2020 جراء القيود على التنقل بسبب جائحة فيروس كورونا، حسب ما أعلنت منظمة السياحة العالمية الخميس.وجاء في بيان صادر عن وكالة الأمم المتحدة المكلفة السياحة ومقرها مدريد أن هذا الرقم يمثل "خسائر أكبر بـ11 مرة من تلك المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2009" وتترجم تراجع تدفق السياح في العالم بنسبة 74% مقارنة مع العام 2019.