البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 9 ملايين حالة

ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 9 ملايين حالة حتى الساعة 0730 صباح اليوم الخميس، بتوقيت ساو باولو، وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات في البرازيل إلى 220 ألفا و161 حالة.. ووصل عدد المتعافين إلى 96ر7 مليون شخص من المصابين بكوفيد- 19، المرض الناجم عن فيروس كورونا.ومر نحو 48 أسبوعا منذ الإبلاغ عن أول حالة إصابة في البرازيل.