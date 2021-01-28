ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بشقة في زنانيري بالإسكندرية

قررت نيابة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق، ظهر اليوم الخميس، بشقة سكنية بعقار في سوق زنانيري بمنطقة كليوباترا، وذلك دون حدوث أي إصابات، وندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته، وسؤال شهود الواقعة عن الحريق.و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة بعقار بسوق زنانيري،و انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الثاني علوي، بعقار وسط السوق الشهير المكون من أرضي و3 طوابق علوية، مما أسفر عن تلفيات بمحتويات الشقة وواجهة العقار، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران بواسطة 4 سيارات إطفاء، دون حدوث أي إصابات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.