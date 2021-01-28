إصابات كورونا في بريطانيا تصل إلى 3.7 مليون والوفيات 102 ألف

وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 3.73 مليون حالة إصابة حتى الساعة 07:30 من صباح اليوم الخميس بتوقيت لندن، حسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 102 ألف و85 حالة، وأشارت البيانات إلى تعافي 9246 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا.وسجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 51 أسبوعا.