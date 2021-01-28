حكومة لبنان تطالب الأمم المتحدة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية

طالب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب الأمم المتحدة بوضع حد نهائي للانتهاكات الإسرائيلية التي تشكل خطرًا ليس فقط على جنوب لبنان فحسب بل على السلم والأمن في المنطقة، وتشكل انتهاكًا للقرار الأممي رقم 1701.وأشار بيان للحكومة اللبنانية إلى أن دياب اجتمع اليوم الخميس، مع القائد العام لقوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول، بحضور منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو.وأضاف البيان أن ديل كول أطلع دياب على الوضع في منطقة عمليات قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فيما أثار رئيس الحكومة موضوع الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، وكذلك الأعمال العدوانية الاستفزازية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، لا سيما خطف الراعي اللبناني من داخل الأراضي اللبنانية ومحاولة خطف شقيقه واحتجاز المواشي.