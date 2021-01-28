لجنة التطعيم في ألمانيا توصي باستخدام مقيد للقاح أسترازينيكا

أوصت لجنة اللقاح الدائمة في ألمانيا باستخدام مقيد للقاح المضاد لكورونا الذي أنتجته شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية.وذكرت وزارة الصحة الألمانية اليوم الخميس، أنه بناءً على البيانات المتاحة في الوقت الراهن، فإن هذا اللقاح موصى به للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عامًا.ومن المحتمل أن يتم التصريح باستخدام هذا اللقاح في الاتحاد الأوروبي غدًا الجمعة.