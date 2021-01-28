على «MBC4»..عرض الجزء الثاني من الآنسة فرح 7 فبراير

ينطلق عرض مسلسل الآنسة فرح بجزئه الثاني حصريًأ على قناة MBC4، وذلك بداية من يوم 7 فبراير المقبل، وقد نشرت الشركة المنتجة للعمل على صفحاتها الرسمية بـ "فيسبوك وإنستجرام" فيديو تشويقي لتذكير الجمهور بأحداث الجزء الأول.وخلال عرض الآنسة فرح على منصة "شاهد vip"، حصد المسلسل على العديد من ردود الأفعال الإيجابية من الجماهيرويستكمل الجزء الثاني من المسلسل أحداثه بعد إنجاب فرح طفلها الأول بسبب حقن مجهري خاطئ، ويكشف لنا الأسرار التي تقع خلف الفندق الذي يديره شادي، خاصة بعد محاولات طارق للإيقاع به بسبب زواجه بخطيبته السابقة، وأيضًا اتضاح أن الحقن التلقيحي لم يكن خاص بشادي!ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، مريم الخشت، هبة عبد العزيز، وجيلان علاء، وقد حصد جزأيه الأول والثاني على العديد من المشاهدات على منصة شاهد، وأيضًا بعد إطلاقه الرسمي على التليفزيون، ومسلسل الآنسة فرح وهو إنتاج شركة S Productions، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.