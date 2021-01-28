العراق يحصل على 1.5 مليون جرعة من لقاح «فايزر»

أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الخميس، أن بلاده ستحصل على 1.5 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا.وقال التميمي، اليوم الخميس: إن الحصة الأولى من لقاح فايزر تصل العراق نهاية الربع الأول من 2021.وأضاف أن العراق سيحصل على 1.5 مليون جرعة من لقاح فايزر، وستخصص للمستحقين، مبينًا أن الوضع الصحي للعراق من فيروس كورونا مشجع من حيث قلة الوفيات وارتفاع حالات الشفاء على الإصابات.وأشار إلى أن كبار السن الذين يعانون من أمراض مستعصية سيتلقون اللقاح في المرحلة الأولى.وكانت مصادر صحية عراقية أكدت، في وقت سابق، أن العراق تعاقد على شراء 8 ملايين جرعة من لقاح فايزر.