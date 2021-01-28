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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يجدد استيراد النفط الخام من العراق لعام آخر

الخميس 28/يناير/2021 - 04:21 م
النفط
النفط
وكالات
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جدد العراق الأردن، اليوم الخميس، مذكرة التفاهم الموقّعة بين البلدين لاستيراد النفط الخام من العراق لعام آخر بعد التوافق على التعديلات المطلوبة.

واتفق البلدان، في بيان مشترك بختام المباحثات الرسمية التي عقدت في بغداد برئاسة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونظيره الأردني بشر الخصاونة، على استثناء المنتجات العراقية والأردنية من أي نظام تسجيل للواردات يطبق لدخول أسواق البلدين.

وأكدا العمل على تيسير التجارة وزيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية، ومعالجة العوائق التي تواجه انسياب التجارة البينية بين البلدين، وتعزيز التبادل التجاري في المنتجات المحلية لكلا البلدين.

كما اتفق الجانبان على تسريع استكمال الخطوات التنفيذية لإنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التعاون والتكامل الصناعي في القطاعات الصناعية الدوائية واللقاحات البيطرية وإعادة تأهيل المصانع.

واتفق البلدان على المضي قدمًا بتنفيذ خط النقل الهوائي الكهربائي مزدوج الدائرة، بطول حوالي 300 كيلومتر، يربط بين محطة تحويل الريشة في الجانب الأردني مع محطة تحويل القائم في الجانب العراقي، وشددا على ضرورة ايجاد آلية تعاون ما بين القطاع الخاص العراقي والأردني خاصة في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة.

كما أعلن العراق والأردن متابعة مشروع مد أنبوب تصدير النفط العراقى- الأردني، والاتفاق على استكمال المحادثات الثنائية للوصول الى توقيع اتفاقية إطارية بين البلدين.

كما تناولت المباحثات الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الفنية للنقل البري المشتركة وتكليفها بإعادة دراسة الإجراءات على منفذ طريبيل الكرامة الحدودي بين البلدين؛ بهدف تسهيل الإجراءات على التبادل التجاري، وعقد مباحثات ثنائية في مجال النقل الجوي خلال هذا العام لتحديث المذكرة التنفيذية الموقعة بين البلدين لغاية زيادة عدد الرحلات اليومية وإضافة رحلة شحن على مقطع عمان- النجف وبالعكس، ورحلتي شحن على عمان- السليمانية وبالعكس.

وأكد رئيسا وزراء البلدين استمرار العمل لحل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار وإدانة الإرهاب بكافة أشكاله، واستمرار العمل معا على مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي.

وشددا على ضرورة الإسراع بتنفيذ مخرجات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان، العام الماضي، وضرورة عقد الاجتماعات على المستوى الوزاري بين الدول الثلاث في مجالات التكامل الصناعي والأمن الغذائي والطاقة والنقل والإسكان والزراعة، والإسراع بإعداد حزمة من مشروعات التعاون الاستراتيجي وبما يخدم تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.

وكان رئيس الوزراء الأردني وصل إلى بغداد في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية إلى العراق.

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