إحالة المتهمين بسرقة شركة للمواد الغذائية للمحاكمة العاجلة

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية إحالة عاطلين للمحاكمة العاجلة في اتهامهم بسرقة 7 آلاف جنيه من داخل شركة للمواد الغذائية.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر يفيد بتلقيه بلاغًا من "رامى.م.م" 38 سنة، مدير وشريك شركة للمواد الغذائية الكائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة محل عمله وسرقة (مبلغ مالى 7000 جنيه، 2 شاشة كمبيوتر، جهاز dvr)، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وبتفريغ كاميرات المراقبة تم التوصل لمرتكبى الواقعة "م.م.م" 41 سنة، عاطل، ومقيم عزبة الهجانة والسابق اتهامه فى القضية رقم 34501 لسنة 2006 شروع فى قتل، و"س.م.م" 43 سنة، عاطل، ومقيم ذات العنوان والسابق اتهامه فى 6 قضايا سرقة مساكن.وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما فى أحد الأكمنة المعدة لهما وعثر بحوزة الثانى على سلاح نارى فرد خرطوش.وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة عن طريق عتلة حديدية وتم ضبطها والمسروقات بالكامل، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.