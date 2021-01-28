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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتسلم هدية تذكارية من قداسة البابا

الخميس 28/يناير/2021 - 04:27 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
هبه عويضه
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تسلم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، هدية تذكارية من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عبارة عن كتاب يوثق أعمال ولقاءات قداسة البابا في السنة الثامنة لجلوسه على كرسي القديس ماري مرقس، ويتضمن الكتاب في بعض صفحاته توثيقا للقاءات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مع قداسة البابا تواضروس الثاني.

ووجه المحافظ خالص معاني الشكر إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، على هذا الكتاب الرائع. وأشاد بالدور الذي تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة.

وأضاف أن هناك العديد من الروابط والمشاعر الطيبة التي تربط كافة أبناء الشعب المصري، مؤكدا أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والاستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر.

هذا وسلم نادر مرقس، عضو المجلس الملي السكندري، الهدية التذكارية إلى المحافظ نيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني.

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